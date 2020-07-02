Пригожин сравнил артистов с крепостными

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2 июля, четверг  |  Последнее обновление — 09:03  |  vz.ru
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Крымский мост наконец полностью раскрыл свои преимущества

Грузовые вагоны впервые пустили по Крымскому мостуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
«Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны», – заявил глава региона Сергей Аксенов. Так он прокомментировал важнейшее событие – запуск грузового железнодорожного сообщения через Крымский мост. Что дадут грузовые поезда Крыму, туристам и всей остальной России? Подробности...
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Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно

Россияне проявили заботу не только о своей безопасности, но и о своем будущемФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции. Уже очевидно, что явка превзошла ожидания, а подавляющее большинство участников голосования сказали «да» обновлению Основного закона. Политологи объяснили, почему это произошло. Подробности...
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Владивосток родился благодаря авантюризму русских первопроходцев

«Манджур» - первое судно на берегу ВладивостокаФото: общественное достояние
2 июля 1860 года в бухте Золотой Рог бросил якорь транспорт российской Сибирской флотилии «Манджур» с тридцатью солдатами и стройматериалами на борту. Эта дата считается днём основания Владивостока, одного самых перспективных городов России. Но данному событию предшествовала захватывающая эпопея – Амурской области и Приморского края в составе России могло бы и не быть. Подробности...
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Китай усмиряет Гонконг по уже проверенному образцу

Самым активным сторонникам независимости Гонконга теперь прямая дорога в эмиграциюФото: Zuma/ТАСС
Китай начал применять первые меры по противодействию протестам в Гонконге – в соответствии с утвержденным накануне специальным законом. Речь идет прежде всего о силовом давлении, но не только о нем. Каким образом Пекин намерен задавить протесты в бывшей британской колонии и почему он просто не перекроет Гонконгу доступ к пресной воде? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Джокер как инструкция к Революции

Владимир Можегов, публицист
Голливуд на глазах меняет культурный код целой нации, а то и всего мира. Этот сегодняшний коллективный Карл Маркс жаждет новой мировой революции. Поджигать Америку, петь музыку революции, «видеть мир в огне» и ввергать его в хаос. Подробности...
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Русскому человеку пора валить назад – в Родину

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Жизнь в России подразумевает короткие сроки планирования, а то и вообще – внезапные решения, типа – а давай поедем в Сочи в воскресенье? Можно называть это иррациональным мышлением, но последние события показывают, что русский подход оказался самым практичным и естественным. Подробности...
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В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество

Тимур Шерзад, журналист
В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло его пройти. Подробности...
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    США и Китай бьются за Гонконг

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      Россия проголосовала за поправки в Конституцию

      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в основной закон России. Как проходило голосование?
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              Пригожин сравнил артистов с крепостными

                 2 июля 2020, 08:27
              Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Продюсер Иосиф Пригожин объяснил свое высказывание о том, что артисты оказались в тяжелом положении из-за отмены выступлений, отметив, что творческая интеллигенция имеет право на поддержку государства, как и представители любой другой профессии.

              Пригожин заявил, что российские артисты, в отличие от коллег за рубежом, зарабатывающих участием в фестивалях и телевизионных эфирах, «работают, как крепостные», передает «Собеседник.ru».

              В пример он привел песенные фестивали, где в жюри часто сидят известные артисты. По его словам, они не получают за это деньги.

              «Но кто-то же выделяет средства на это. Артист приезжает туда, чтобы показать свою новую песню на ТВ, привозит на свои деньги весь коллектив», – пояснил Пригожин.

              «Только два артиста сказали в свое время: «Халявы не будет!» – это Сергей Шнуров и Алла Пугачева. Если бы все артисты так себя повели, то к нам бы по-другому относились», – добяавил он.

              Также Пригожин отметил, что СМИ сообщали о представителях шоу-бизнеса, которые критически отреагировали на его слова о положении артистов из-за коронавируса. Однако, по его словам, в общении с ним они опровергли сказанное.

              «Шоу-бизнес – это лицемерное сообщество, вруны за глаза», – заключил продюсер.

              Ранее Пригожин заявил, что из-за ситуации с коронавирусом артисты оказались в «чудовищной ситуации», поскольку не могут выступать на концертах как прежде, соответственно, и не зарабатывают деньги.  Также он похвалил телеведущую Викторию Боню, которая получила МРОТ в размере 12 тыс. 130 рублей. 

              При этом он отметил, что если бы получил материальную помощь от государства, то не взял бы ее себе, а направил бы на благотворительность.


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