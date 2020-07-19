Главный тренер ФК «Урал» подал в отставку

Главный тренер екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Дмитрий Парфенов подал в отставку. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Провалили игру. Есть решение – я покидаю команду. Хочу поблагодарить руководство, болельщиков, каждого игрока, надо двигаться дальше», – передает ТАСС его слова.

«Конечно, акцентировали внимание на игровых моментах. По сути, мы из двух стандартов получили голы из ничего, здесь только наша концентрация. На такие матчи надо выходить на жилах и выжимать хорошей, красивой игрой. Оправдания нет, «Химки» хочу поздравить, пожелать удачи в финале», – добавил Парфенов.

Ранее сообщалось, что подмосковные «Химки» стали первыми финалистами Олимп – Кубка России по футболу сезона-2019/20, обыграв екатеринбургский «Урал» со счетом 3:1. На матче присутствовали 3407 зрителей.

Парфенов был назначен на пост главного тренера "Урала" в мае 2018 года. Под руководством специалиста клуб из Екатеринбурга в прошлом сезоне дошел до финала Кубка России, где проиграл московскому "Локомотиву со счетом 0:1. В чемпионате России нынешнего сезона "Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков после 29 игр.