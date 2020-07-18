Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева назвала первое замужество «чудовищной» ошибкой.

«В 25 зачем-то вышла замуж. И это была чудовищная ошибка, но, к счастью, поправимая. Поправила я ее спустя десять лет», – отметила Лазарева в своем Instagram.

Позже, добавила актриса, ровно в день рождения сына она расписалась с телеведущим Михаилом Шацем, с которым 17 июля также исполнилось 22 года брака.

Напомним, в июне 2018 года Татьяна Лазарева призналась в неизлечимом заболевании.