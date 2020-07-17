В РЖД назвали сроки возобновления пассажирского ж/д сообщения с Белоруссией

РДЖ потребуется три дня, чтобы после официального открытия пассажирского железнодорожного сообщения с Белоруссией начать курсирование поездов, сообщил заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов.

«Три дня [потребуется для восстановления]. Ровно настолько, чтобы сработала система «Экспресс» [по продаже билетов]. Если мы говорим о калининградском поезде, там у нас остановка есть [сейчас техническая, без высадки и посадки] мы ее снимем и возобновим сразу поездки», – передает слова Пегова РИА «Новости».

Гендиректор РЖД подтвердил, что первыми поездами в сообщении с Белоруссией станут курсирующие уже между Калининградом и другими городами России.

«Первые, конечно, самые быстрые, это будут калининградские поезда, потому что они уже ходят и останавливаются каждый день», – пояснил Пегов.

«Мы строго придерживаемся всех рекомендаций, которые необходимы, в том числе у нас сейчас именно по калининградскому поезду существует ограничение 100 человек, поэтому здесь переговоры по всем направлениям ведутся, но мы восстановим быстро прямые поезда с Санкт-Петербургом и с Москвой с Минском, здесь нет никаких проблем», – отметил гендиректор компании.

Помимо этого, Пегов сообщил, что сейчас РЖД фиксируют «хорошую загрузку» поездов дальнего следования.

«Мы стараемся не допускать, что битком поезда шли, это сейчас не нужно. Стараемся держать заполняемость на уровне 70-80%, чтобы пассажирам было комфортно», – отметил он.

Ранее глава белорусского правительства Роман Головченко по итогам встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным сообщил, что Россия и Белоруссия в скором времени восстановят транспортное сообщение.