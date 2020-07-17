Стали известны детали убийств из дела Фургала

В уголовном деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала появились новые факты его непосредственного участия в серии заказных убийств своих бизнес-партнеров в середине 2000-х годов, пишут СМИ.

В частности, накануне стала известна хронология событий 29 октября 2004 года, когда был застрелен Евгений Зоря, передает Рен ТВ.

По данным правоохранительных органов, примерно в полночь, Зоря поставил свой автомобиль на платную автостоянку фирмы «Каскад-Авто» и направился в сторону своего дома. И буквально через несколько минут он был убит 8 выстрелами из пистолета «ПМ».

Отмечается, что тогда при отработке круга общения Зори, правоохранительные органы вышли на Фургала. Было установлено, что у Зори, в ходе его коммерческой деятельности возник конфликт на финансовой почве с руководством ООО «Миф-Хабаровск», учредителями которого как раз и были Фургал, Николай Мистрюков и Олег Булатов, передает Telegram-канал НЕШПОРТ.

Конфликт у Зори с этой группой во главе с ныне губернатором Хабаровского края возник из-за споров о принадлежности одного из корпусов обанкротившегося завода ЖБИ-2, который согласно решения арбитражного суда перешел именно к Евгению Зоря.

Как оказалось, Фургал переоформил на одного из своих подчиненных, Георгия Шилина, один из корпусов завода, из-за которой и был конфликт с Зоря.

«Тогда же обо всем прознали местные «братки» и лидер «Тимофеевской» ОПГ предлагал Зоря заказать Фургала, на что получил отказ. Однако Фургал на встречное предложение ответил положительно, заказав своего компаньона. Что в итоге и было реализовано», – пишет НЕШПОРТ.

31 января 2005 года Олег Булатов был также застрелен и это убийство, по версии следствия, также было заказано и организовано по поручению Фургала.

Ранее Следственный комитет России заявил, что существуют неопровержимые доказательства причастности хабаровского губернатора Сергея Фургала к организации двух убийств и покушения.

Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов.

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