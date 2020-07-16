Якутский музей стал доступен на интернет-платформе Artefact

В республике Саха (Якутия) Национальный художественный музей республики присоединился к интернет-платформе Artefact в рамках национального проекта «Культура».

На платформе Artefact имеется функция интерактивного гида с технологией дополненной реальности. Теперь посетители музея смогут через мобильное приложение прочитать или прослушать подробную информацию об искусстве Якутии на двух языках, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

В прошлом году Национальный художественный музей РС (Я) принял участие в конкурсе национального проекта «Культура» и наряду с Третьяковской галереей и Государственным русским музеем вошел в список музеев, которые смогут быть представлены на цифровой платформе Artefact – мобильное приложение для ознакомления с коллекциями искусства при помощи мультимедия-гида.

Национальный художественный музей РС (Я) первым в республике стал участником платформы Artefact, представив проект «Искусство Якутии».

«Это очень важный проект, потому что он позволяет продвигать традиции и культурное наследие нашего региона в новом цифровом формате. Также платформа подает информацию о классическом искусстве в совершенно новом контексте», – отметила генеральный директор музея Влада Тимофеева.

Всего в музее сегодня представлено 34 произведения, помимо искусства якутской графики представлены работы якутской живописи, декоративно-прикладного искусства, а также скульптура.

Для того, чтобы ознакомится с информацией о том или ином произведении в деталях, необходимо навести камеру мобильного устройства на произведение искусства. В этом случае появляются так называемые интерактивные метки «Точки интереса», которые раскрывают полную информацию о работе, а также интересные факты. В приложении представлены как текстовая информация, так и фонограмма-аудиогид на двух языках – русском и английском. Рядом со всеми работами, которые представлены в приложении, имеются желтые метки с QR-кодами, чтобы посетители могли ориентироваться по залу.

«Платформа Artefact привлекательна тем, что не только посетители музея, но и любой житель России может зайти на сайт или приложение цифровой платформы и ознакомиться с представленными произведениями нашего музея и прочитать о них всю информацию. В будущем мы планируем увеличить количество представленных работ, хотим добавить работы классического русского и западного европейского искусства, которые у нас имеются», – подчеркнула гендиректор музея.

Также отмечается, что в скором времени в музее заработает бесплатный вайфай для всех посетителей, что станет еще более удобным в использовании мобильного приложения Artefact. Музей возобновляет свою работу и открывает свои двери 16 июля. Ознакомиться с произведениями, которые представлены в приложении, можно на втором этаже музея.

Artefact – это совместный проект Министерства культуры и портала «Культура.РФ». Это интерактивный гид по выставкам, который помогает взглянуть на них по-новому, а всем российским музеям дает возможность самостоятельно добавлять контент, который будет преобразован в формат дополненной реальности.