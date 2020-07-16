Самолет-разведчик разбился в горах в Турции, есть жертвы

Семь сотрудников органов безопасности погибли в результате крушения самолета на востоке Турции, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

Самолет разбился на высоте 2,2 тыс. м в районе горы Артос, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

Обломки самолета обнаружены в горах. Самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию, передает ТАСС со ссылкой на NTV.

Среди погибших двое пилотов.

Напомним, на юго-востоке Турции, включая провинцию Ван, где произошла авиакатастрофа, проживают курды и действует Рабочая партия Курдистана, которую Анкара считает террористической.