Кац назвал уровень реального влияния Навального на россиян

Оппозиционный блогер и общественник Максим Кац заявил, что глава ФБК Алексей Навальный может повлиять на мнения только 50 тыс. человек.

В своем Twitter Кац отметил, что в пересчете на примерно 108 млн избирателей влияние Навального распространяется примерно на 0,05% населения, имеющего право голосовать, то есть около 50 тыс. человек.

В то же время интернет-проект «Антипропаганда» отмечает, что этот показатель может быть в половину меньше.

По официальным оценкам МВД, в летних акциях протеста 2019 года в поддержку незарегистрированных кандидатов ФБК в Мосгордуму участвовало около 20 тыс. человек.

При этом оппозиционные издания называли эти митинги «самыми крупными за последние годы».

Напомним, 27 июля и 3 августа 2019 года в центре Москвы прошли несогласованные протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы. В итоге было задержано около 2 тыс. человек. При этом более 20 человек стали фигурантами уголовных дел по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти.