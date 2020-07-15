Госдума приняла во втором чтении проект закона о возможности многодневного голосования

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.

Согласно поправкам, формат многодневного голосования в России будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования, передает РИА «Новости».

Также по решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах, может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. При этом формат голосования вне зданий избирательных комиссий – на придомовых территориях – сохранится при многодневных выборах.

Кроме того, досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям организовывать не будут в случае проведения выборов или референдума в России в течение нескольких дней.

В третьем чтении законопроект о многодневном голосовании 21 июля.

Кроме того, Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий возможность партий отзывать своих представителей из состава избирательных комиссий, передает ТАСС.

Проект предусматривает освобождение члена избирательной комиссии с правом решающего голоса от должности до истечения срока его полномочий по решению органа, его назначившего. Отозвать члена избиркома можно будет на основании мотивированного представления политической партии о досрочном прекращении его полномочий. При этом окончательное решение о прекращении полномочий члена избирательной комиссии принимает сама избирательная комиссия по представлению партии.

Изменения были внесены к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах. Документ касается только тех членов избирательных комиссий, которые были назначены по предложению этих партий. Автором инициативы выступил занимавший в то время пост президента Дмитрий Медведев.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложила рассмотреть возможность голосования на выборах в течение двух-трех дней.

По ее словам, для решения о возможности установления двух- или трехдневного голосования на региональных выборах и довыборах в Госдуму не потребуется вносить изменения в закон.