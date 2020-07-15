Адвокат Ефремова отреагировал на сообщения о своей замене

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев отреагировал на появившуюся в Сети информацию о том, что артист якобы планирует сменить защитника.

Пашаев заявил, что Ефремов «достаточно умный мужик» и понимает, что недоброжелатели активизировались, чтобы избавиться от адвоката, передает StarHit.

«Вы меня танком от него не уберете», – добавил он.

По словам адвоката, телеканалы «полоскают» его несколько дней в надежде, что Ефремов откажется от услуг Пашаева и «они его погубят», однако это ни у кого не получится сделать.

Также адвокат напомнил, что он забрал артиста домой одним днем. Такого в практике раньше не было, как отметил Пашаев – обычно после подобного преступления заключают под стражу.

«После этого вообще нормально отказываться?» – отметил он.

Пашаев добавил, что у них с Ефремовым очень доверительные и теплые отношения.

Напомним, 8 июня пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого в результате ДТП погиб.

Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

Актеру предъявили обвинение в окончательной редакции.

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