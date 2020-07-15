Министр здравоохранения России встретился с послом США

Глава Минздрава России Михаил Мурашко провел рабочую встречу с послом США Джоном Салливаном, сообщает российское ведомство.

Мурашко и Салливан обсудили динамику распространения коронавируса, а также особенности развития COVID-19 «в отдельных регионах государств». Кроме того, обсуждалась помощь находящимся в зоне риска, сообщается на сайте министерства.

Российская сторона выступила с предложением провести видеоконференцию с участием экспертов из России и США для обмена опытом в области профилактики, диагностики и лечения COVID-19.

Мурашко отметил, что в России «показатели летальности от коронавирусной инфекции невысокие», но «важна каждая человеческая жизнь». Поэтому в России стремятся «преумножить знания» и еще сильнее снизить уровень летальности.

По словам министра, «иногда нюансы в оказании медицинской помощи, в подходах к профилактике и диагностике COVID-19 существенно влияют на конечный результат».

Мурашко и Салливан обсудили производство средств профилактики и терапии инфекционных заболеваний.

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества в период распространения коронавируса. Салливан поблагодарил Москву за передачу медицинского оборудования, заявив, что «это был серьезный шаг», который «американский народ очень ценит». Мурашко также поблагодарил американскую сторону за партию аппаратов ИВЛ.

Напомним, в июне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Беседа состоялась по инициативе Трампа. Лидеры двух стран обсудили «усилия в борьбе с пандемией коронавируса и открытие мировых экономик».

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