Белый дом раскрыл содержание телефонного разговора Путина и Трампа

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир рассказал, о чем глава американского государства Дональд Трамп и президент России Владимир Путин беседовали по телефону.

Лидеры двух стран «обсудили последние усилия в борьбе с пандемией коронавируса и открытие мировых экономик». Трамп заявил Путину, что «США усердно работают в вопросе здравоохранения для американцев внутри страны, а также по обеспечению содействия другим странам». В частности, речь идет о «передаче 200 аппаратов искусственной вентиляции легких для российского народа».

Кроме того, Трамп и Путин обсудили «прогресс» в отношении проведения саммита G7, передает ТАСС.

Президент США «также подчеркнул необходимость эффективного контроля над вооружениями».