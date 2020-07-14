«Русал» предложил сменить команду менеджеров «Норникеля»

Руководство «Русала» обратилось к совету директоров «Норникеля» с предложением сменить менеджмент компании.

Компания «Русал» выразила серьезную обеспокоенность событиями последнего месяца, «представляющими собой череду экологических аварий и инцидентов в Норильске».

«Происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией. Также возникает вопрос к Совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Русала».

Там добавили, что обратились к Совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности.

Напомним, 3 июня президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки нефтепродуктов, произошедшей в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, найдено, но не уточнил подробности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.