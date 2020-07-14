В Кремле оценили призыв миллионеров повысить налоги для богатых

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв 80 миллионеров к правительствам стран по всему миру увеличить налоги на богатство.

Пескова спросили, как к этой идее относятся российские власти. Пресс-секретарь президента указал, что «в России уже» реализуется эта идея, передает ТАСС.

Свыше 80 миллионеров из США, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство. Соответствующая петиция опубликована на сайте Millionaires for Humanity.

В частности, документ подписали режиссер Эбигейл Дисней (наследница Уолта Диснея), сценарист и кинорежиссер Ричард Кертис, основатель кондитерской компании Ben & Jerry's Джерри Гринфилд и другие.

Миллионеры считают, что повышение налогов позволит успешнее справиться с последствиями распространения коронавируса.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год с 13% до 15%. Как пояснил президент, налогом будет облагаться та сумма, которая превышает 5 млн рублей. Планируется, что государство дополнительно получит 60 млрд рублей. Эти средства направят на лечение тяжелобольных детей.

Кроме того, в России уже несколько лет действует так называемый налог на роскошь.