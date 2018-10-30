В Минфине разъяснили позицию по налогу на роскошь

Российское правительство уже подняло имущественные налоги для богатых и на ближайшие шесть лет заявило о неизменности налоговых условий, сообщили в пресс-службе Минфина.

Ведомство обратило внимание «на грубую ошибку в цитировании» первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова рядом СМИ по теме введения налога на роскошь.

«Силуанов в интервью Познеру сказал, что правительство уже подняло имущественные налоги на богатых. Он не говорил о том, что у правительства есть планы по дополнительному увеличению налоговой нагрузки», – сообщили в министерстве, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ со ссылкой на Силуанова сообщили, что Минфин не планирует пересматривать налог на «роскошное имущество».