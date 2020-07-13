Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти упали на 20%

Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти в 2019 году составили 564,9 млрд долларов, снизившись впервые с 2014 года, следует из ежегодного статистического бюллетеня организации.

По отношению к уровню 2018 года, когда доходы от поставок нефти стран картеля достигали 692,3 млрд долларов, показатель снизился на 18%. Крупнейший экспортер в ОПЕК, Саудовская Аравия, в прошлом году заработала от продажи нефти 202,4 млрд долларов, Ирак – 80 млрд долларов, Кувейт – 52,4 млрд долларов, передает ТАСС.

Уточняется, что максимума за всю историю доходы достигали в 2012 году – 1,1 трлн долааров. В 2019 году страны картеля экспортировали в среднем 22,47 млн б/с нефти против 24,3 млн б/с годом ранее.

Кроме того, отмечается, что объем доказанных запасов нефти в мире в прошлом году вырос на 3,6% – до 1,55 трлн баррелей, из них 1,23 трлн баррелей приходятся на страны ОПЕК.

«Мировые доказанные запасы нефти на конец 2019 года составляли 1,551 трлн баррелей, увеличившись на 3,6% по сравнению с 1,497 трлн баррелей по итогам 2018 года. Доказанные запасы нефти в странах – членах ОПЕК увеличились на 3,7% – до 1,23 трлн баррелей в конце 2019 года, после небольшого снижения в 2018 году», – говорится в бюллетене.

Ранее стало известно, что члены ОПЕК и ОПЕК+ рассмотрят возможное смягчение квоты до 7,7 млн баррелей в сутки на заседании, которое пройдет на следующей неделе. Увеличить добычу нефти в августе предложила Саудовская Аравия.