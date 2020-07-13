В России раскритиковали Киев за уклонение от Минских соглашений

Украина создает видимость «нацеленности на мирное урегулирование конфликта» в Донбассе, однако на деле заводит процесс переговоров в тупик, заявил спецпредставитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Азамат Кульмухаметов.

«Киев создает лишь видимость «нацеленности на достижение мирного урегулирования»: повышает уровень своей представленности на минских переговорах, постоянно декларирует готовность работать в режиме «24/7», вводит в состав делегации «своих» представителей ОРДЛО, но на деле – наоборот, всячески заводит переговорный процесс в тупик», – сказал Кульмухаметов в интервью РИА «Новости».

По его словам, власти Украины оказались в положение «цугцванга»: с одной стороны, Киев хочет отказаться от «Минска», а с другой – понимает, что нельзя этого делать.

Также спецпредставитель заявил, что киевские власти должны осознать «бесперспективность ставки на изменение геополитической ситуации в свою пользу» и приступить к добросовестному выполнению минских договоренностей.

«Сохранение ситуации «ни войны, ни мира» не отвечает ни интересам народа Украины, включая Донбасс, ни интересам России, неизменно выступающей за восстановление нормальных добрососедских отношений с этой страной», – отметил он.

Также Кульмухаметов отметил, что своими заявлениями о пересмотре минских соглашений или плане «Б» Киев пытается уйти от выполнения своих обязательств. По его словам, подобные высказывания отражают суть подходов Украины к достигнутым в Минске договоренностям и вызывают только сожаление.

«Обратили внимание на слова Мережко, которые очевидно противоречат здравому смыслу. Статус минских соглашений закреплен резолюцией Совета Безопасности ООН, которая признает их как единственную основу для урегулирования конфликта на Украине», – сказал он.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что украинские власти готовят военный сценарий решения вопроса по Донбассу, об этом свидетельствуют недавние высказывания правительства страны.

Накануне полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина отказалась от договоренностей в сфере обмена удерживаемых лиц. По его словам, это существенно затормозит процесс обмена и освобождения.

При этом офис президента Украины заявил, что Киев якобы готов к скорейшему обмену пленными с ДНР и ЛНР. Представители республик Донбасса на переговорах контактной группы по урегулированию на востоке Украины согласовали две статьи об особом статусе региона.