Добровольцам в госпитале Бурденко введен второй компонент вакцины от COVID-19

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13 июля, понедельник | Последнее обновление — 14:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:ЕС поддержал предложение Германии ввести санкции против России из-за кибератаки на Бундестаг
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Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть
Окружение Фургала разогревает Хабаровск
Россия прикрыла массовую раздачу оружия для VIP-персон
Выборы в Польше проиграли Меркель и Зеленский
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Место человека с ружьем заняла пенис-вумен
Алексей Алешковский, сценарист
Людей может возбудить всё что угодно. В особенности это заметно по социальным сетям. Второе полугодие в русском поэтическом мире началось с побоища стенка на стенку, поводом для которого послужила публикация стихотворения Галины Рымбу «Моя вагина». Подробности...
Медиастарцы как продукт времени и пиара
Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В новой реальности наличие у монаха спичрайтера или пресс-секретаря – дело не самое обычное, но уже не редкое. Беда в том, что именно спичрайтеры «делают» из некоторых священников медиастарцев. Подробности...
Мечеть в Святой Софии стала символом пост-секулярного мира
Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
То, что было храмом, затем мечетью – становилось музеем. Торжеством науки, культуры и искусства. Эры знания – и знания, дарующего силу. Все это теперь – не то, чтобы пустые слова, но слова, явно не имеющие былой убедительности. Подробности...
Награждена обладательница самой большой груди Украины
Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер грудиПодробности...
Зоопарки мира открываются после снятия карантина
О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопаркаПодробности...
Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки
Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский часПодробности...
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