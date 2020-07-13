Добровольцам в госпитале Бурденко введен второй компонент вакцины от COVID-19

Еще 20 участникам эксперимента в составе второй группы добровольцев в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко введен второй компонент вакцины от коронавируса COVID-19, сообщили в Минобороны России.

«Вакцинация прошла в соответствии с планом клинических испытаний и протоколом исследования. Самочувствие добровольцев после вакцинации хорошее, они находятся под непрерывным наблюдением медицинских специалистов», – говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Уточняется, что второй компонент вакцины введен добровольцам на 21е сутки после вакцинации первым компонентом. «Бустерная» схема вакцинации – двукратное введение одного и того же гена на разных носителях – закрепляет и усиливает протективный иммунитет, увеличивая продолжительность его действия, отметили в ведомстве.

Первая группа из 18 добровольцев, у которых в ходе клинических испытаний оценивалась безопасность и переносимость вакцины, заканчивает свое участие в клинических исследованиях через два дня. На данный момент их самочувствие хорошее. Полученные данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют с уверенностью говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины.

Отмечается, что на 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медицинского осмотра и диагностики, а также оформления всех необходимых документов.

Позднее эффективность и специфичность выработки иммунного ответа будут окончательно оценены по результатам анализов. Имеющиеся на сегодняшний день данные, полученные специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, свидетельствуют о формировании у добровольцев иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19.

Напомним, 18 июня в Сеченовском университете Минздрава России начались клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В тот же день в госпитале Бурденко на первой группе из 18 добровольцев начались клинические испытания вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа. 10 июля стало известно, что Минобороны и центр Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.

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