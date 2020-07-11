В Японии на двух военных базах США ввели карантин по коронавирусу

На территории двух американских военных баз в японской префектуре введен карантин по коронавирусу, сообщил губернатор префектуры Дэнни Тамаки.

«На базе Кэмп-Хансэн и на авиабазе Футэмма действует карантин», – сказал Тамаки, передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

В марте стало известно об обнаружении инфицированного коронавирусом на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». После проверки всего экипажа корабля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 840 человек. Один моряк умер.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ударе коронавируса по американской военной мощи.