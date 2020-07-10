Тиньков рассказал о перенесенной операции по трансплантации

Олег Тиньков перенес трансплантацию костного мозга. Бизнесмен рассказал, как осуществляется такая процедура, и призвал россиян становиться донорами, чтобы помочь спасти жизни.

«Не хотел делать из своей страницы «историю болезни». Но получаю кучу звонков/писем с вопросами, как я прошел вчера трансплантацию костного мозга. У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы реабилитации, основное впереди», – написал он в своем Instagram.

Бизнесмен развеял миф, что пересадка костного мозга – это сложная операция, в которой «череп распиливают» и «позвоночник разрезают». Он уточнил, что на самом деле «это всего лишь переливание крови как на фото».

Тиньков также добавил, что так же просто стать донором костного мозга.

«Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека, в России 130 тыс., а в Германии 7 млн доноров, нам должно быть стыдно. Как выберусь, планирую с супругой подключиться к этому процессу, сделать большой фонд», – добавил он.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен помимо двух сепсисов еще и переболел коронавирусом.

В марте Тиньков заявил, что у него нашли острую форму лейкемии. По словам врачей, острый лейкоз – крайне опасное, угрожающее жизни заболевание, требующее незамедлительного медицинского участия.