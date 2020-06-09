Брат погибшего в ДТП с Ефремовым сказал, чем шокирован больше всего

Валерий Захаров, брат погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве, заявил, что артист должен понести наказание.

«По большому счету без разницы – артист, не артист, чиновник, простой. Самое главное, что он был пьян. Вот это больше всего шокирует», – сказал Захаров на видео, обнародованном пресс-службой столичного ГУ МВД России.

«Он [Михаил Ефремов] такой же гражданин, так же платит налоги, почему ему должны сделать исключение», – приводит его слова ТАСС.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Ранее во вторник Ефремову предъявили обвинение в ДТП в состоянии опьянения, в котором погиб человек.

В понедельник актер в пьяном виде за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы, врезался в автофургон. Актер оказался пьян, возбуждено уголовное дело.

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