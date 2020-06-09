ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на подготовку сферы здравоохранения, нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное информирование населения и снижение социальной напряженности, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, в Камчатском крае санаторий «Жемчужина Камчатки» будет перепрофилирован в госпиталь по лечению пациентов с коронавирусом, в Свердловской области появились два мобильных рентгеновских комплекса, в Волгоградской области 4 тыс. коек в 30 медорганизациях региона готовы к приему пациентов, в Карачаево-Черкесской Республике запущен пятый госпиталь для лечения больных коронавирусом на 80 мест, в Пензенской области в больницы поступило 136 реанимационных кроватей для организации лечения больных COVID-19.

В Пензенской области с 8 июня в Нижнеломовской больнице лаборатория начинает проводить исследования на COVID-19, в Санкт-Петербурге с 15 по 19 июня будет проводиться исследование популяционного иммунитета жителей города к коронавирусу, бесплатные тесты на антитела могут сдать все желающие, в Вологодской области медиков протестируют на наличие антител к коронавирусу.

В Камчатском крае восемь врачей из Владивостока прилетели в Петропавловск-Камчатский на помощь местным медикам. В Республике Саха (Якутия) власти к середине июня намерены обучить 9 тыс. медработников для работы с коронавирусом.

В Свердловской области и Карачаево-Черкесской Республике ограничительные меры продлены до 15 июня только для людей в возрасте старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, в Самарской области – до 16 июня, Республика Калмыкия – до 21 июня.

В Мурманской области отменены межмуниципальные КПП – ограничение на въезд и выезд. В Республике Хакасия с 9 июня отменяется двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из Республики Тыва.

В Иркутской области с 7 июня прибывших в регион перестали отправлять в обсерватор и на самоизоляцию; в регионе начали закрываться обсерваторы, в Тамбовской области отменена обязательная двухнедельная самоизоляция, в Мурманской области люди, въезжающие на территорию области из других регионов, могут не уходить на двухнедельный карантин.

Во Владимирской области снятие карантина в Петушинском районе с 9 июня. В Хабаровском крае закрытие больницы в Чегдомыне, в Архангельской области закрыт на карантин детский сад в селе Васьково.

В Курской области количество рейсов на пригородных маршрутах увеличили до 67%, в Ростовской области возобновлено движение городской электрички, в Брянской области возобновляются автобусные перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам. В Калужской области возобновлено авиасообщение.

В Улан-Удэ до 29 июня продлен запрет на пребывание в лесах. В Калужской области купальный сезон начнется не раньше 15 июля. В Хабаровском крае подготовка Парада Победы в Хабаровске проходит в масочном режиме.

В Ленинградской области стимулирующие региональные выплаты в размере 160% среднемесячного дохода будут выплачены врачам-патологоанатомам, осуществляющим вскрытие тел умерших пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Астраханской области организация внутренних проверок по начислению выплат медицинским работникам. В Пензенской области врачи и медсестры группы риска будут переведены из коронавирусных стационаров в другие лечебные заведения.

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