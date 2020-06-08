ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассмотрел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для проведения исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Институт обратил внимание на подготовку сферы здравоохранения, нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное информирование населения и снижение социальной напряженности, сообщается на сайте ЭИСИ.

Так, в Архангельской области было принято решение перепрофилировать городскую клиническую больницу №2 в Северодвинске, в Забайкальском крае развернуто 600 дополнительных коек; в Чите в районе поселка Каштак размещен полевой многопрофильный госпиталь Восточного военного округа, вместимость – 100 человек, в Мурманской области развернут первый в России уникальный полевой инфекционный госпиталь на 700 коек.

В Ростовской области вахтовиков в обсерваторе г. Шахты обследуют на наличие антител. В Забайкальском крае продлены ограничительные меры до 14 июня. В Республике Карелия отмена КПП на въезде в Республику. В Костромской области действует ограничение работы на рынках. В Тамбовской области общежитие №2 Тамбовского технического университета закрыто на карантин из-за вспышки коронавируса.

В Брянской области возобновилось транспортное сообщение между областным центром и районами области, которые не связаны между собой железнодорожной сетью. Ограничение снято с 11 муниципалитетов.

В Еврейской автономной области запрещено посещение пляжей.

В Оренбургской области все работники розничных рынков и оптово-розничных предприятий торговли должны в двухнедельный срок пройти тестирование на коронавирус. В Санкт-Петербурге идет подготовка к перезапуску туристической отрасли.

В Республике Дагестан врачи строящегося в Дербенте многофункционального медцентра смогут пройти стажировку в Военно-медицинской академии. В Брянской области телерадиокомпания «Брянская Губерния» объявила о старте акции «#Спасибоврачам».

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