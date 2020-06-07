Окружение Зеленского назвали составом «профессиональных предателей»

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что президент Украины Владимир Зеленский обманул избирателей, потому что так и не привел новых людей к власти, как обещал.

Она заявила, что Зеленский выбирает «из плохого худшее». По ее словам, при власти остаются люди, которые симпатизируют экс-президенту Петру Порошенко и финансисту из США Джорджу Соросу. Лукаш заявила, что люди, находящиеся у власти, работают в их интересах, передает РИА «Новости».

«Мы точно за них не голосовали. Поэтому это не просто ущербная, бездарная и неэффективная политика, это обман избирателей. Нам обещали новые лица. Скажите, в Нацбанке новое лицо вы хоть одно заметили? Это орган, который влияет на монетарную политику всей страны. В Нацраде по вопросам телевидения сильно произошли ротации?.. Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, «удобными» кому нужно за океаном лицами, сам Зеленский окружен невероятно слабым кадровым составом профессиональных предателей. И, собственно, мы за год увидели результат, а дальше будет больше», – сказала Лукаш.

В мае Зеленский говорил, что «всем» отличается от Порошенко, назвав себя «честным, порядочным» человеком, который «действительно болеет этой страной».