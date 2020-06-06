В России подтвердили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 8855 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 458 тыс. 689 случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8855 новых случаев коронавируса в 84 регионах». При этом 36,9% из них не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1992, Подмосковье – 758, Санкт-Петербурге – 347.

Зафиксировано 197 летальных исходов. Полностью выздоровели 8708 человек.

Всего в России выявлено 458 тыс. 689 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 тыс. 725 летальных исходов, выздоровели 221 тыс. 388 человек.

Накануне, 5 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8726. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 129.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.