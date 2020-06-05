Министр Мурашко пообещал привиться от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко намерен обязательно сделать себе прививку от коронавируса, когда появится вакцина.

«Я от гриппа делаю обязательно. Надо сказать, что это действительно помогает реже болеть. Потому что график не позволяет относиться к собственному здоровью где-то так немножко пренебрежительно. И поэтому нужно вакцинироваться», – сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

Министр подтвердил, что от коронавируса он также сделает прививку. «Да, конечно. Обязательно», – сказал Мурашко, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что что вакцина от COVID-19 должна стать равнодоступной всем странам.

«Она должна таковой стать. Здесь встанет вопрос о ценообразовании. Потому что, когда идет покрытие большого количества населения вакциной, конечно, цена имеет также значение», – сказал Мурашко.

Глава Минздрава подчеркнул, что пока однозначно не стоит расслабляться из-за ситуации с коронавирусом.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее выразила надежду, что вакцину удастся получить до второй волны распространения заболевания.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в июне должны начаться клинические исследования первых вакцин от коронавируса компаний «Биокад» и «Генериум».

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