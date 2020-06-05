В Москву вернулись 7-балльные пробки

В пятницу вечером дорожные пробки в Москве впервые с начала вспышки коронавируса достигли семи баллов, затруднено движение на транспортных кольцах и набережных.

Так, движение затруднено на Садовом и Третьем транспортном кольцах, на Москворецкой, Кремлевской, Котельнической и других набережных, передает радиостанция «Говорит Москва».

Кроме того, по информации сервиса «Яндекс.Пробки», также скорость автомобильного потока снижена на Тверской и Моховой улицах, Новом Арбате, Ленинградском и Волоколамском проспектах, нескольких других вылетных магистралях и некоторых участках МКАД.

Москвичей ранее предупреждали о «дачных» пробках.