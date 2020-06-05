Путин: Рост безработицы в России оказался не таким драматичным, как в мире

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым оценил ситуацию в экономике нашей страны, отметив, что макроэкономику удается сохранить в рабочем состоянии.

По словам главы государства, макроэкономика сохраняется «на очень хорошем качественном уровне».

«И инфляция держится в рамках параметров, о которых мы заявляли ранее, уровень безработицы подрос, но не так драматично, как в некоторых других странах», – приводит его слова РИА «Новости».

«Поэтому все это дает основание, я думаю, нашим партнерам продолжать работу с РФПИ», – добавил Путин.

Ранее Путин подчеркивал, что проблемы безработицы – это важнейший приоритет, и поручил повысить минимальное пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода.

2 июня Путин одобрил план восстановления экономики.