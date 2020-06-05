Половина украинцев признала русский язык историческим достоянием

Почти половина украинцев уверены, что русский язык является историческим достоянием Украины, которое необходимо развивать, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенные Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«48,8% украинцев считают, что русский язык является историческим достоянием Украины, которое стоит развивать, а 27% опрошенных полагают, что он угрожает независимости Украины», – передает ТАСС результаты исследования.

Также 55,5% респондентов высказались за то, чтобы Украина в будущем полностью перешла на украинский язык, а 29,8% – за необходимость сделать русский вторым государственным языком.

Опрос проводился в период с 26 по 30 апреля среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявлял, что вопрос государственного языка на Украине решен, подчеркнув, что на Украине «много проблем, которые нужно будет решать сообща и политикам, и общественным деятелям», а потому следует «искать то, что объединяет государство», создает возможности для движения и развития.

Ранее Разумков сказал, что языковое законодательство на Украине следует реформировать, однако в правящей партии «Слуга народа» нет единого мнения по этому вопросу. Он отметил, что во время предвыборной кампании использовал русский язык, «и это была принципиальная позиция».