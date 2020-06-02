Спикер Рады счел вопрос госязыка на Украине закрытым

Вопрос государственного языка на Украине решен, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Он подчеркнул, что государственным языком в стране является украинский, «ни у кого нет сомнений» в этом. По словам Разумкова, «этот вопрос – решенный, закрытый», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Разумков отметил, что на Украине «много проблем, которые нужно будет решать сообща и политикам, и общественным деятелям», а потому следует «искать то, что объединяет государство», создает возможности для движения и развития.

Спикер Рады призвал «не создавать хайп, извините, там, где его нет».