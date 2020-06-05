Умер Михаил Кокшенов

Народный артист России Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни, сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

«Умер Миша Кокшенов. Светлая память!» – написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщает телеканал Рен ТВ, по предварительным данным, актер скончался в частной подмосковной клинике после продолжительной болезни. В последнее время его состояние было тяжелым.

Михаил Кокшенов родился в 1936 году в Москве. В 1957 году окончил Московский индустриальный техникум, работал инженером управления «Главнефтерудпром». В 1963 году окончил Театральное училище им. Щукина и стал актером Академического театра им. Маяковского. В 1966 году перешел в Московский театр миниатюр. В 1974 году перешел в Театр-студию киноактера.

В кино Кокшенов дебютировал в 1964 году в роли Миши в картине «Председатель», став вскоре одним из самых снимаемых киноактеров. Кокшенов играл также в фильмах «Время, вперед» (1965), «В огне брода нет» (1967), «Женя, Женечка и «катюша» (1967), «Адъютант его превосходительства» (1969), «О друзьях-товарищах» (1970), «В зоне особого внимания» (1977), «Маленькие трагедии» (1979), «Белые Росы» (1983), сериале «Вечный зов» (1973-1983), «Не может быть» (1975), «Спортлото-82» (1982), «По улицам комод водили…» (1978).

В октябре 2017 года Кокшенов был доставлен в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт, вскоре переведен в Центральную клиническую больницу № 1 управделами президента. В январе 2018 года актер был выписан из больницы. После выписки на публике не появлялся.