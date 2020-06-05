Россия сменит посла в Словакии

Нынешнего посла России в Братиславе Алексея Федотова сменит посол по особым поручениям МИД Игорь Братчиков. Он также является спецпредставителем президента по делимитации и демаркации государственной границы России с сопредельными государствами-участниками СНГ.

На протяжении последних лет Братчиков возглавлял российскую делегацию на многосторонних переговорах по правовому статусу Каспия. Принятие Конвенции о правовом статусе Каспийского моря (документ был подписан лидерами пяти прибрежных государств 12 августа 2018 года) стало одним из важнейших достижений Москвы, сумевшей добиться включения в документ ряда важных для себя пунктов, пишет «Коммерсант».

Перед этим Братчиков был послом в Швейцарии и Лихтенштейне, а также занимал посты в центральном аппарате МИДа. В структуре министерства он с 1979 года.

Нынешнему послу в Словакии Федотову в прошлом году исполнилось 70 лет. Дипмиссию в Братиславе он возглавляет с 2014 года. Свою дипломатическую карьеру Федотов начал в 1972 году вместе с главой МИД Сергеем Лавровым с посольства СССР на Шри-Ланке. Позже занимал разные должности в центральном аппарате и загранучреждениях МИД СССР и России, в том числе был заместителем министра и послом в Чехии.

В марте новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна не желает создавать «некий ад» в отношениях с Россией.