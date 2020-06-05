Отремонтированный «Протон» отправили на Байконур

Ракета-носитель «Протон-М», в которой ранее были обнаружены бракованные детали и которую пришлось возвращать с Байконура в Москву, отправлена на космодром для предстоящего пуска, сообщает пресс-служба центра Хруничева.

«4 июня из ракетно-космического завода АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») на космодром Байконур отправлены блоки ракеты космического назначения «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М». Все мероприятия, связанные с отправкой железнодорожного состава, прошли штатно», – передает РИА «Новости» сообщение Центра.

Ракета будет использована для запуска телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» в интересах российского спутникового оператора ФГУП «Космическая связь».

В апреле сообщалось, что запуск спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» отложили на июль из-за бракованных деталей в ракете-носителе. Позже стало известно, что после устранения брака запуск может состояться 30 июля.

Напомним, на завод для устранения брака решено было вернуть три ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД