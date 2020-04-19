Запуск спутников с Байконура отменили из-за брака в «Протоне»

Запуск телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103», запланированный на март с космодрома Байконур, отложили на июль из-за бракованных деталей в ракете-носителе «Протон-М», сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Это был действительно брак при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском заводе в Челябинской области. Это 2015-16 годы», – сказал Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Глава Роскосмоса добавил, что ничего страшного в этом нет, проблема не скажется на пусковой кампании. Рогозин пообещал, что специалисты доработают «Протон» в течение текущего года.

«Только на четыре месяца нам пришлось сдвинуть один пуск – должен был быть в марте, проведем его летом», – пояснил Рогозин.

В марте сообщалось, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» с Байконура отложен с конца марта на конец мая в связи с обнаружением «некачественных комплектующих».

Позже сообщалось, что на завод для устранения брака вернут три ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М».

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