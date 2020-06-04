Москвичей предупредили о грозе и граде

Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение в связи с сильным ливнем, который, как ожидается, продлится до конца четверга, сообщили в пресс-службе ведомства.

«До конца суток 4 июня 2020 года в Москве ожидается сильный ливень», – сообщил ТАСС представитель ведомства.

В отдельных районах города москвичей ожидает гроза, град и усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду.

В связи с непогодой москвичам советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Находясь на улице, лучше укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Парковать автомобили лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Между тем, к 10 июня температура воздуха в Москве может подняться до 31 градуса.

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