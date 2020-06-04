Москвичей предупредили о предстоящей «сумасшедшей» температуре

Температура воздуха в Москве 10 июня может подняться до 31 градуса тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если посмотрите на наш сайт, то вы увидите 26-31 градус в среду. Это сумасшедшая температура, конечно. Но пока что это предварительно», – передает ТАСС сообщение Вильфанда.

По его словам, вероятность 30-градусной жары в Москве на следующей неделе велика, но метеорологи относятся к этому прогнозу с осторожностью. Как пояснил метеоролог, практическая заблаговременность детализированных по дням среднесрочных прогнозов составляет пять или шесть суток, а здесь речь идет о семи сутках.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что летнее тепло придет в Москву после 10 июня: температура воздуха поднимется выше 20 градусов.

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