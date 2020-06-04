Панин дал совет не сумевшему дозвониться до него Пригожину

Российский актер Алексей Панин посоветовал музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину, который не смог до него дозвониться, чтобы выяснить отношения, найти себе другое занятие – например, позвонить кошкам Куклачева.

«Я совершенно не собираюсь вступать с Пригожиным ни в какие полемики, дискуссии, баттлы. Я занимаюсь своими делами, я кино доделываю. Мне вот позвонили журналисты тогда, попросили мой комментарий и мое личное мнение по отношению к ситуации, которая сложилась между Шнуром и Пригожиным, по поводу заявления Пригожина. Я уже забыл об этом давно. Пригожину, видимо, нечем заняться, что он до сих пор не может мне дозвониться», – заявил Панин радиостанции «Говорит Москва».

Пригожин, вокруг которого разгорелся скандал после его высказывания о «тяжелом» положении артистов в связи с коронавирусом, ранее заявлял, что пытался дозвонится критиковавшим его Панину, а также Ивану Охлобыстину.

«Я уже даже забыл, что этот разговор был. Я уже живу дальше. Меня особо это вообще не интересовало. Я забыл об этом через 10 минут, а Пригожин все пытается кому-то дозвониться – то Шнуру он пытается дозвониться. Куклачву он там не пытается дозвониться? Куклачев тоже сказал что-то вроде? Пускай он позвонит кошкам Куклачева! У меня есть чем заниматься. У меня выходит мой фильм «Я вернулся», у меня едет Никита Джигурда с музыкой. У нас кипит работа, и вот меньше всего мы думаем об Пригожине», – добавил артист.

В конце мая Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса. «Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», – заявил продюсер.

Музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы Пригожина на «тяжелое» положение артистов, а певец и композитор Юрий Лоза не поверил, что у Пригожина «нет в загашнике денег». Актер Иван Охлобыстин высмеял Пригожина и в шутку поблагодарил его за помощь «всему актерскому цеху», включая стриптиз. Художник Никас Сафронов заявил, что никто из популярных артистов не находится на грани нищеты, а певец Григорий Лепс посоветовал артистам продолжать работать.

В ответ Пригожин заявил, что его слова вырвали из контекста.