Пригожин назвал трусом высмеявшего его Охлобыстина

Продюсер Иосиф Пригожин назвал трусом актера Ивана Охлобыстина, который в шутку поблагодарил его за помощь «всему актерскому цеху», включая стриптиз.

По словам продюсера, он лично звонил Охлобыстину, чтобы объяснить ситуацию, однако тот не взял трубку. «Они все комментируют, не проверяя информацию. Все переврали. Ни Панин трубку не берет, ни Охлобыстин, ни Навальный... Трусы! Они не хотят разговаривать, все на хайпе, да еще и Богом прикрываются!» – сказал Пригожин в комментарии «Комсомольской правде».

«Вы мне в лицо скажите, что я сделал не так? Да, артисты в незавидном положении, это правда. Но все хотят хорохориться и выглядеть олигархами, хотя многие звезды из топ-20, даже топ-10 находятся в долгах и кредитах, тщательно это скрывая. Не понимаю, зачем это скрывать? Неужели страшно признаться, что у вас не так много денег, как вы демонстрируете? ... Поймите, когда я не прав, всегда извинюсь. Но тут мне не за что краснеть. А вот им всем должно быть стыдно», – добавил продюсер.

В конце мая Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса. «Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», – заявил продюсер.

Музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы Пригожина на «тяжелое» положение артистов, а певец и композитор Юрий Лоза не поверил, что у Пригожина «нет в загашнике денег». Актер Иван Охлобыстин высмеял Пригожина и в шутку поблагодарил его за помощь «всему актерскому цеху», включая стриптиз. Художник Никас Сафронов заявил, что никто из популярных артистов не находится на грани нищеты, а певец Григорий Лепс посоветовал артистам продолжать работать.

В ответ Пригожин заявил, что его слова вырвали из контекста.