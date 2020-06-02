Охлобыстин высмеял отстаивающего права «артистов без трусов» Пригожина

Актер Иван Охлобыстин высмеял пожаловавшегося на «тяжелое» положение артистов продюсера Иосифа Пригожина и в шутку поблагодарил его за помощь «всему актерскому цеху», включая стриптиз.

Охлобыстин при этом призвал подписчиков своего Instagram не уподобляться плохим людям.

«Господь наш Иисус Христос заповедал нам прощать все, включая глупость», – написал актер, отметив, что его «духовная сестра Валерия – невинное, чистое дитя» на фоне тех «дикостей», которые он иногда вытворяет.

«А Иосифу только спасибо можно сказать, что борется за права всего актерского цеха, включая стриптиз. Кто-то ведь должен отстаивать конституционное право людей без трусов на пищевые наборы и льготы на проезд в метро», – пошутил Охлобыстин.

Ранее Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса. «Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», – заявил продюсер.

Музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы Пригожина на «тяжелое» положение артистов, а певец и композитор Юрий Лоза не поверил, что у Пригожина «нет в загашнике денег». В ответ Пригожин заявил, что его слова вырвали из контекста.

Художник Никас Сафронов заявил, что никто из популярных артистов не находится на грани нищеты, а певец Григорий Лепс посоветовал артистам продолжать работать.