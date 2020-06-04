Меркель выступила за доступность вакцины от коронавируса

Доступ к разрабатываемой вакцине против COVID-19 не должен зависеть от того, в какой стране проживает человек, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на видеоконференции Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

«Для COVID-19 работа GAVI стала еще более важной. Вирус, который распространился по всему миру, может быть побежден только тогда, когда мы работаем сообща. Мы должны выстраивать исследовательские альянсы, упрощать процедуры, чтобы быстрее добиваться результата. Кроме того, будет жизненно необходимо укрепить ключевых игроков в сфере здравоохранения, как GAVI, потому что как только появится подходящая вакцина, мы должны быть в состоянии немедленно начать всемирную кампанию вакцинации», – передает РИА «Новости».

Канцлер добавила, что «вакцинация означает защиту жизней».

«Это не должно зависеть от страны, в которой ты живешь. Вакцины должны быть доступны во всем мире. Это огромная задача, которой GAVI посвятила последние свои 20 лет», – отметила Меркель.

Также она подчеркнула, что в ходе пандемии COVID-19 нельзя забывать и о вакцинации детей от других болезней, поэтому Германия продолжит поддерживать GAVI в работе по вакцинации, выделит с этой целью 600 млн евро в следующие пять лет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцина от коронавируса не будет единой: появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения, однако озвучивать сроки появления вакцины пока рано.

Напомним, в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Сергей Борисевич рассказал, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны завершили «доклинические исследования экспериментального образца вакцины».

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