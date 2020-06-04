Глава ХМАО пообещала обратить особое внимание на озвученные Путиным проблемы

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Польша намерена наказать Газпром за «Северный поток – 2»

Польша нашла новый повод для удара по «Северному потоку – 2»Фото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
Грядущее возобновление строительства «Северного потока – 2» активизировало противников проекта. США уже пригрозили новыми серьезными санкциями. Не устояла и Польша. Она возбудила новое дело против Газпрома на 50 млн евро за отказ предоставить информацию о «Северном потоке – 2». Эксперты считают, что это далеко не последняя претензия к российскому газопроводу, направленная на срыв его запуска. Подробности...
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«Надо создать трансконтинентальную опасность для Америки»

Отсутствие ДОН не угрожает непосредственно российским национальным интересамФото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images/Global Look Press
«Мы оказываемся в опасной зоне: старых договоренностей уже нет, а новых еще нет. Трамп не очень представляет, насколько это опасно. Новый Карибский кризис вполне вероятен», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД дипломат Андрей Бакланов. Он рассказал о том, какими дипломатическими и военными мерами России следует ответить Америке на односторонний выход из Договора по открытому небу. Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Кто заплатит за гигантский ущерб от беспорядков в Америке

Владельцы уничтоженных магазинов получат страховку, но покроет ли она все их убытки?Фото: Wong Maye-E/AP/ТАСС
Продолжающиеся в США беспорядки нанесли американскому бизнесу и инфраструктуре беспрецедентный ущерб – по крайней мере, по сравнению с большинством прежних подобных событий в Америке. О каких суммах потерь может идти речь, кто покроет все эти грандиозные убытки и какими будут последствия происходящего для всей экономики США? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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С чиновниками-вотчинниками не будет «НЭПа 2.0»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Глядя на ситуацию в Норильске, приходится констатировать, что со времён крепостного права или даже вотчинного управления в умах иных чиновников мало что изменилось. Москва далеко, авось не заметят, по-тихому проскочим, а там ладно. Подробности...

Эта Америка сломалась, несите новую

Алексей Алешковский, сценарист
После 11 сентября либералы жаловались, что США превращаются в полицейское государство. Сегодня оно стоит на коленях перед мародерами. Это – свобода? Перспектива у такой «свободы» одна – то же полицейское государство, только в худшем изводе. Подробности...
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Будет ли новая холодная война

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Китай формирует свою идеологию, правда, опять пытаясь скрестить западный Модерн со своим цивилизационным опытом. Отказ же от идеологии вообще – заведомый проигрыш в холодной войне с Западом. Подробности...
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              Глава ХМАО пообещала обратить особое внимание на озвученные Путиным проблемы

              4 июня 2020, 17:55

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              Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в прямом эфире с директором департамента региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной прокомментировала озвученные на совещании у президента Владимира Путина практики и перспективы роста ХМАО.

              Говоря о практике страхования жизни и здоровья людей, вовлеченных в волонтерскую деятельность, Наталья Комарова отметила, что в регионе создали оператора – «Гуманитарный добровольческий корпус», говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

              «Зарегистрировавшись в его составе, вы входите в программу. Вас власть обеспечивает средствами защиты, взаимодействует по вопросам, связанным с транспортным обслуживанием и обеспечивает зону действия: сбор заявок от людей, которые нуждаются в помощи. По оценкам, в зоне ответственности волонтеров – больше 100 тыс. человек. Мы приняли решение о страховании жизни добровольцев от заболеваний и, не дай Бог, от гибели, учитывая то, что они все делают от доброго сердца, не требуя никакой зарплаты. В настоящее время застраховано 800 добровольцев, страховых случаев на эту дату не наступило. Люди могут рассчитывать на 2000 рублей в сутки – в случае госпитализации, выплата при установлении диагноза – до 150 тыс. рублей, при летальном исходе – 1 млн рублей», – рассказала Комарова.

              Отвечая на вопрос ведущей о том, как регион планирует решать задачи, обозначенные президентом страны, Наталья Комарова сказала, что Путин указал на необходимость особенное внимание уделить двум задачам.

              «Данные говорят о том, что на фоне выросших экономических показателей региона показатели в области развития сельского хозяйства не продемонстрировали такого же завидного роста. Наш регион трудно отнести к сельскохозяйственному региону, тем не менее, мы большое внимание уделяем его развитию за счет поддержки и малых форм хозяйствования, включая фермерские хозяйства, и за счет развития и создания условий для крупных перерабатывающих предприятий в этой области», – сказала Комарова.

              Глава региона пояснила, что в отношении развития сельского хозяйства в Югре есть потенциал, в том числе и для инновационных точек развития и роста. В ХМАО привлекаются ресурсы для реализации инвестиционных проектов. Есть планы по строительству крупного тепличного комплекса не менее 10 гектаров, где можно будет разместить производство отечественных белковых компонентов.

              По решению вопроса с аварийным жильем, Наталья Комарова обозначила, что в регионе объективно существует эта проблема, которая охватывает около 2 млн кв. метров ветхого жилья. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подчеркнула, что над этим вопросом власти округа работают постоянно и стараются идти с опережением планов, так как это очень важная тема. Это подтверждается также тем, что региональное финансирование этого вопроса всегда превышает размер выделенного на это федерального бюджета.

              В ходе беседы Наталья Комарова также рассказала о текущей эпидемиологической ситуации в регионе, о социальной поддержке семей, детей, а также пенсионеров и людей пожилого возраста, об объемах и мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, а также о подготовке к предстоящему голосованию по поправкам к Конституции и личном отношении к нему.

              В Telegram-канале Кислицыной отмечается, что эфир получился «теплым и душевным». С главой ХМАО говорили о «важных и актуальных темах борьбы с коронавирусом, стратегическом развитии региона и поддержке отдельных категорий граждан».

              Отмечается, что в регионе до 15 июня действуют режимы повышенной готовности, самоизоляции и масочный. Показатели демонстрируют, что пандемия идет на спад, началось постепенное снятие ограничений. При этом до пандемии в регионе действовал 91 вид поддержки, а начиная с марта были введены дополнительные решения, которыми воспользовались более 341 тыс. югорчан. Увеличен региональный материнский капитал, который не ограничен по направлениям расходования средств. И как итог активной социальной политики региональных властей - каждая третья семья имеет трое и более детей.

              Прямой эфир Экспертного института социальных исследований в рамках цикла бесед с руководителями субъектов «Регионы о главном» прошел в формате двусторонней трансляции в Instagram в аккаунте проекта «Региональные практики» и аккаунте губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В интервью были озвучены вопросы как от участников прямой трансляции, оставленные в комментариях, так и от СМИ, экспертов, жителей региона, присланные заранее.

              Прямой эфир прошел в рамках традиционной серии интервью «Регионы о главном», инициированной Экспертным институтом социальных исследований. Ранее участие в аналогичных эфирах приняли глава Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

              Путин провел встречу с Комаровой по видеосвязи накануне.


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