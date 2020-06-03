Путин поддержал кандидатуру Комаровой на выборах в ХМАО

Президент Владимир Путин на встрече в режиме видеосвязи заявил, что готов поддержать кандидатуру главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она будет баллотироваться на этот пост.

Комарова на встрече напомнила, что срок ее полномочий заканчивается. Она заявила, что готова работать далее, спросила, поддержит ли ее президент, передает РИА «Новости».

«Все это в целом дает вам основание претендовать на избрание в следующий раз на предстоящих выборах в сентябре этого года. Могу только пожелать вам успехов», – ответил Путин.

В 2015 году Комарова была переизбрана главой ХМАО. Путин заявил, что она достигла положительных результатов.

Она возглавляет регион с 2010 года.