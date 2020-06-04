Космонавты Котов и Циблиев не сочли полет Crew Dragon прорывом

Использование корабля Crew Dragon для пилотируемого полета к Международной космической станции (МКС) не является технологическим прорывом, для оценки надежности новой системы требуется статистика полетов, считают российские космонавты Олег Котов и Василий Циблиев.

«Принципиально нового ничего нет. Да, на новой ракете и корабле. Да, это на новом технологическом уровне, с использованием новых материалов, но сказать, что это прорыв и скачок в будущее – нет. Вот когда будут создаваться новые корабли и транспортные системы для полетов на Луну и Марс, это будет совершенно другой шаг в космической эволюции человечества», – передает РИА «Новости» слова Котова в эфире радио «Крым».

«Надо посмотреть статистику (полетов), чтобы оценить, как работают системы... Ракета Falcon – они тоже вернулись к жидкому топливу, кислород и керосин, как и у нас... Если по полету, то перешли с крыла, с многоразовых систем на систему 60-х Сергея Королева – это не прорыв», – добавил Циблиев.

Котов отметил, что используемые российские пилотируемые системы для полетов на орбиту имеют более высокую степень надежности. При этом Илон Макс, как бизнесмен и пиарщик, умеет преподнести свой товар.

«Например, такой факт: корабль Crew Dragon не приспособлен для посадки на сушу, он только для посадки на воду. Он не обеспечивает спасение и жизнь экипажа при случайном приземлении на поверхность суши. И опять же, запуск первого корабля отложили из-за погоды. Вы можете себе представить, чтобы старт «Союза» откладывался из-за погоды? Вот я стартовал и днем, и ночью, и в ветер, и в ледяной дождь, при разных климатических температурных условиях. «Союз» обеспечивает надежный старт. Здесь очень нежная система – Tesla, в общем», – заявил Котов.

Циблиев также поделился мнением о новых скафандрах SpaceX.

«Костюм внешне красивый, удобный, как из «Звездных войн» – ну похоже. Что внутри, мы пока не знаем, думаю, все лучшее, что предназначено для скафандра, есть... Наш скафандр не очень смотрибельный, он продуман для расположения космонавта сидя и лежа в кресле. Надеюсь, они ребята неглупые, и все функции для спасения экипажа в аварийной ситуации продуманы», – отметил он.

У Циблиева два полета на станцию «Мир», общий налет 381 сутки, время в открытом космосе – более 19 часов. У Котова – три полета на МКС, общий налет 526 суток, время в открытом космосе – около 37 часов.

Летчик-космонавт СССР Александр Александров ранее также заявил газете ВЗГЛЯД, что не видит прорыва в корабле Маска.

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