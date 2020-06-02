«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»

«Мы знали, что американцы сделают этот корабль – Crew Dragon. Они смелые ребята, но избранный ими путь – коварный. В корабле много недоработок», – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-космонавт СССР Александр Александров, комментируя первый в истории пилотируемый полет на коммерческом корабле на орбиту. Где кроется слабость детища Илона Маска, ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Crew Dragon?

Во вторник Роскосмос выразил искреннюю радость за коллег из НАСА, которым в минувшие выходные удалось в штатном режиме провести запуск корабля Crew Dragon и его стыковку с Международной космической станцией (МКС). Более того, российское и американское космические ведомства обсуждают возможность взаимного предоставления мест на кораблях для полетов на МКС. Не исключено, что и россияне будут добираться на орбиту при помощи ракет компании SpaceX, частной фирмы миллиардера-изобретателя Илона Маска.

Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск помог Соединенным Штатам отобрать контракт у России, которая в течение последних девяти лет возила астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз».

Но так ли надежны ракеты и пилотируемые корабли фирмы SpaceX? В самом ли деле американский технический гений сказал новое слово в космонавтике? Об этом в интервью газете ВЗГЛЯД рассуждает летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, доктор технических наук, советник президента ракетно-космической корпорации «Энергия» Александр Александров.

Александр Александров

ВЗГЛЯД: Александр Павлович, успешная миссия носителя Falcon-9 и корабля Dragon Crew наделала много шума. Это «большой шаг для человечества»?

Александр Александров: Почему многие думают, что сделан какой-то невероятный шаг? Это не прорыв лично Илона Маска, это просто проявление нового подхода в пилотируемой космонавтике. Семиместный корабль делают различные компании, в том числе Boeing. НАСА и сама занимается его производством, но еще не сделала. Хотя надо признать, что у SpaceX все хорошо получилось.

Всех удивляет посадка первой ступени ракеты Falcon. Однако и это не новая, а уже известная задача. Просто для этого нужны деньги и хорошая техника. Непилотируемый, грузовой Dragon летал уже несколько лет, проводил ряд стыковок. Важно, что Falcon 9 отрабатывался без грузового Dragon, и он успешно летал к МКС. Теперь же его переквалифицировали под пилотируемую космонавтику и осуществили свой первый пилотируемый полет. Мы их поздравляем.

Но прорыва я здесь не вижу. С технической точки зрения это такая же система, как «Союз», который был создан более 50 лет назад.

Все это укладывается в общие технологии. При этом за разработчиками из SpaceX остались долги по безопасности, которые в процессе будут дорабатывать. Вот если бы запустили новый аэроплан в космос, это был бы прорыв в системе.

ВЗГЛЯД: А что это за долги? Некоторые эксперты говорят, что при создании Falcon 9 допущены рискованные технические решения.

А. А.: Увлечение новыми пластиковыми материалами, углеродными компонентами чревато риском. Все проекты, которые были раньше – и у немцев, и у нас, и у США, и у Китая – рассчитывались на металлические корпуса ракет и кораблей. Надо учесть сложный профиль полетов через атмосферу до выхода в околоземное пространство. Следует предусмотреть ветровые, температурные нагрузки. Надо учесть влияние работы двигателя на корпуса и приборы. Все это было отработано за 60–70 лет полетов.

Мы знали, что американцы сделают этот корабль. Но там очень много недоработок. Не забывайте, что была авария год назад – в апреле 2019-го. При наземных испытаниях двигателей капсулы Crew Dragon произошел взрыв. Тем не менее, они пошли дальше. Они смелые ребята, но этот путь очень коварный.

ВЗГЛЯД: В чем могут проявиться проблемы с «нетрадиционными» новыми материалами?

А. А.: Когда в нашей космической отрасли пытались применять углеродистые материалы, мы не получали нужных характеристик на испытаниях и отказались от них. Материалы не держат скручивание, плохо работают на вибрации. В общем, есть там недостатки.

Хотя, с другой стороны, они здорово держат температуру, достаточно прочны. Поэтому эти вещи дорого стоили, чтобы сделать и корпуса, и какие-то детали конструкции. Но если они достигли каких-то успехов в применении, то слава богу. Все это облегчает конструкцию. Но опять же, это не что-то совершенно эксклюзивное. Это часть общего процесса освоения и применения новых материалов.

ВЗГЛЯД: Но то, что сама схема Falcon плюс Crew Dragon частично многоразовая – это перспективный путь?

А. А.: Перспективный. И мы идем по тому же пути. Проектировщики нашего нового пилотируемого корабля «Орел» (бывшей «Федерации») с самого начала мыслили схожим образом. Я сам принимал участие в работе над этим проектом. Была хорошая идея – аэрокосмический вариант, очень хороший, вместительный, тоже на семь человек. У него были мягкие характеристики по посадке, взлет на ракете.

Генеральный конструктор РКК «Энергия» Николай Севастьянов как раз предлагал эту идею. Если вывод корабля на орбиту будет осуществляться не на ракете-носителе с земли (как происходит и в случае Falcon), а с воздушного носителя, то это будет действительно прорыв в развитии космонавтики, новое ее качество. У SpaceX мы видим иной подход.

Используется многоразовая первая ступень ракеты-носителя. Это не просто конструкция, которая выработала топливо и сбросилась, как бочка. Это дорогая система. Во-первых, нужно ее оснащать «мозгами» – мощной вычислительной системой, которая позволит приземляться в нужном месте. Во-вторых, требуется топливо – ступень должна одну пятую часть топлива себе оставить для того, чтобы на чем-то лететь вниз. Если многоразовость подразумевает экономию, то здесь экономии нет.

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А. А.: Во-первых, НАСА уже договорилось с «Роскосмосом» на осень о покупке одного места на «Союзе». Так что полет на Dragon еще не говорит о том, что у нас будут пустовать места. Европейцы могут летать как с нами, так и с американцами.

Но рынок – это еще не все. Лишний заработок нам не повредит, но у нас и мороки с американскими астронавтами было достаточно. Совместная подготовка была для нас большой проблемой. Американцы учиться особенно не любят, экзамены сдавать не любят. И мы их таскали туда-сюда. Они летали не как специалисты, а почти как пассажиры.

ВЗГЛЯД: Но все же какие уроки нужно извлечь России?

А. А.: В пилотируемой космонавтике нужен порядок. Если он будет наведен, то мы дадим возможность умным людям нормально работать. Это первое. А второе – если страна хочет получить весомый результат, то нужно в это серьезно вкладываться и обеспечивать хорошую организацию. При выполнении этих двух условий мы быстро достигнем результатов.

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