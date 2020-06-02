«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»

Взгляд
2 июня, вторник  |  Последнее обновление — 21:39  |  vz.ru
Разделы

Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Трамп бессилен перед погромщиками

Что это за президент и верховный главнокомандующий, который только в Твиттер горазд писать?Фото: Andrew Nelles/The Tennessean/Reuters
Те, кто видел в Дональде Трампе «сильного лидера» или «диктатора», должны поразиться его действиям в кризисный для Америки период. Строго говоря, он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта. Это говорит о том, что президент США пустой болтун? Или у него все-таки есть хитрый план, которому он следует?  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
Перейти а раздел…

Как власти США использовали армию против собственного народа

У Трампа осталась единственная надежда в вопросе усмирения беспорядков – на армиюФото: Joe Marquette/AP/ТАСС
Для усмирения разгорающегося по всем США бунта президент страны готов применить крайние меры – ввести в города войска. В каких случаях Соединенные Штаты были вынуждены применять армию против собственного населения и какие проблемы в таком случае будут грозить и лично Трампу, и всей системе американского государственного управления? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Эпидемия нас многому научила

Денис Проценко, Главный врач ГКБ №40 (медицинский комплекс в Коммунарке)
Ни люди, ни врачи, ни больницы не должны становиться жертвами перераспределения полномочий. Если человек болен, и болен серьезно, ему все равно, в какой больнице он будет лечиться, в чьем подчинении эта больница будет находиться. Подробности...

Погромщики помогают элитам заработать на коронавирусе

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Эпидемия заканчивается, наступает время зарабатывать на ее последствиях. Американские погромщики очень помогают традиционным элитам сохранять статус-кво в распределении ресурсов посткоронавирусного мира. Изящный поворот. Подробности...

Американский пожар тушить бесполезно

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Это не революция, это просто бунт. А бунт не опасен. Любой бунт обречен на поражение. Потому что у бунта нет никакой стратегии. У бунта нет лидеров, нет платформы, нет версии будущего. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
    Перейти а раздел…

    Бунт в США загнал Трампа в бункер

    Как протесты в США превратились в погромы

    США ввели санкции против Китая

      Перейти а раздел…

      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
      Подробности...

      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
      Подробности...

      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

          Перейти а раздел…
          В ситуации масштабных акций протеста в США кого вы поддерживаете в большей степени?
          • Протестующих

          • Власти США

          Вы проверите своего домашнего питомца на COVID после сообщений о заражении коронавирусом московской кошки?
          • Да

          • Нет

          • Уже проверил

          • У меня нет домашних животных

          Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
          • Дома

          • На даче

          • Путешествуя по России

          • За границей, если будет такая возможность

          • Не планирую отдыхать этим летом

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:ВОЗ предупредила о последствиях отмены финансирования со стороны США
              ВОЗ вопреки статистике заявила о росте числа новых случаев коронавируса в РоссииПутин утвердил основы госполитики по ядерному сдерживаниюК штатной работе вернулось 80% экономики МосквыТелеведущий Оскар Кучера переболел коронавирусом
              Пушков сказал, чем закончится бунт в СШАВ США резко выросли акции производителей оружияВ госрезерве Украины 2,7 тыс. вагонов зерна «съели мыши»Лоза не согласился на роль аппендицита в песне Киркорова про увеличенную простату
              В Чувашии предотвращен терактГолодный бунт в ВСУ назвали трагедией УкраиныБританский журналист рассказал о неожиданном побочном эффекте вакцины от COVIDАрхитектор поддержал строительство домов без мусоропроводов

              «десять русских парней»


              Выходцы из России встали на защиту ресторана Pushkin в США

              мнение дипломата


              Климкин предсказал Третью мировую

              «первый признак»


              Москвичам дали прогноз о приходе настоящего лета

              Видео

              Протесты в америке


              Погром стал выходом США из карантина

              бывший ссср


              Почему таджики и киргизы отвергли мирный план России

              саммит G7


              Трамп зовет Россию в антикитайскую коалицию

              строительство газопровода


              «Северный поток – 2» поссорил Трампа с Меркель

              Системный расизм


              Дмитрий Дробницкий: Массовый расовый бунт в США – это уже маленькая гражданская война

              Вторая Гражданская


              Тимур Шерзад: Что дал Гитлеру «миллион» русских коллаборационистов

              поправки к конституции


              Владимир Можегов: Пришло время понять, как дальше жить

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              В ситуации масштабных акций протеста в США кого вы поддерживаете в большей степени?

              «Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»

              У экспертов возникли сомнения по поводу материалов, из которых сделан корабль Crew Dragon   2 июня 2020, 20:50
              Фото: NASA TV/Xinhua/Global Look Press
              Текст: Андрей Самохин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Мы знали, что американцы сделают этот корабль – Crew Dragon. Они смелые ребята, но избранный ими путь – коварный. В корабле много недоработок», – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-космонавт СССР Александр Александров, комментируя первый в истории пилотируемый полет на коммерческом корабле на орбиту. Где кроется слабость детища Илона Маска, ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Crew Dragon?

              Во вторник Роскосмос выразил искреннюю радость за коллег из НАСА, которым в минувшие выходные удалось в штатном режиме провести запуск корабля Crew Dragon и его стыковку с Международной космической станцией (МКС). Более того, российское и американское космические ведомства обсуждают возможность взаимного предоставления мест на кораблях для полетов на МКС. Не исключено, что и россияне будут добираться на орбиту при помощи ракет компании SpaceX, частной фирмы миллиардера-изобретателя Илона Маска.

              Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск помог Соединенным Штатам отобрать контракт у России, которая в течение последних девяти лет возила астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз».

              Но так ли надежны ракеты и пилотируемые корабли фирмы SpaceX? В самом ли деле американский технический гений сказал новое слово в космонавтике? Об этом в интервью газете ВЗГЛЯД рассуждает летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, доктор технических наук, советник президента ракетно-космической корпорации «Энергия» Александр Александров.

              Александр Александров
              Александр Александров

              ВЗГЛЯД: Александр Павлович, успешная миссия носителя Falcon-9 и корабля Dragon Crew наделала много шума. Это «большой шаг для человечества»?

              Александр Александров: Почему многие думают, что сделан какой-то невероятный шаг? Это не прорыв лично Илона Маска, это просто проявление нового подхода в пилотируемой космонавтике. Семиместный корабль делают различные компании, в том числе Boeing. НАСА и сама занимается его производством, но еще не сделала. Хотя надо признать, что у SpaceX все хорошо получилось.

              Всех удивляет посадка первой ступени ракеты Falcon. Однако и это не новая, а уже известная задача. Просто для этого нужны деньги и хорошая техника. Непилотируемый, грузовой Dragon летал уже несколько лет, проводил ряд стыковок. Важно, что Falcon 9 отрабатывался без грузового Dragon, и он успешно летал к МКС. Теперь же его переквалифицировали под пилотируемую космонавтику и осуществили свой первый пилотируемый полет. Мы их поздравляем.

              Но прорыва я здесь не вижу. С технической точки зрения это такая же система, как «Союз», который был создан более 50 лет назад.

              Все это укладывается в общие технологии. При этом за разработчиками из SpaceX остались долги по безопасности, которые в процессе будут дорабатывать. Вот если бы запустили новый аэроплан в космос, это был бы прорыв в системе.

              ВЗГЛЯД: А что это за долги? Некоторые эксперты говорят, что при создании Falcon 9 допущены рискованные технические решения. 

              А. А.: Увлечение новыми пластиковыми материалами, углеродными компонентами чревато риском. Все проекты, которые были раньше – и у немцев, и у нас, и у США, и у Китая – рассчитывались на металлические корпуса ракет и кораблей. Надо учесть сложный профиль полетов через атмосферу до выхода в околоземное пространство. Следует предусмотреть ветровые, температурные нагрузки. Надо учесть влияние работы двигателя на корпуса и приборы. Все это было отработано за 60–70 лет полетов.

              В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
              Мы знали, что американцы сделают этот корабль. Но там очень много недоработок. Не забывайте, что была авария год назад – в апреле 2019-го. При наземных испытаниях двигателей капсулы Crew Dragon произошел взрыв. Тем не менее, они пошли дальше. Они смелые ребята, но этот путь очень коварный.

              ВЗГЛЯД: В чем могут проявиться проблемы с «нетрадиционными» новыми материалами?

              А. А.: Когда в нашей космической отрасли пытались применять углеродистые материалы, мы не получали нужных характеристик на испытаниях и отказались от них. Материалы не держат скручивание, плохо работают на вибрации. В общем, есть там недостатки.

              Хотя, с другой стороны, они здорово держат температуру, достаточно прочны. Поэтому эти вещи дорого стоили, чтобы сделать и корпуса, и какие-то детали конструкции. Но если они достигли каких-то успехов в применении, то слава богу. Все это облегчает конструкцию. Но опять же, это не что-то совершенно эксклюзивное. Это часть общего процесса освоения и применения новых материалов.

              ВЗГЛЯД: Но то, что сама схема Falcon плюс Crew Dragon частично многоразовая – это перспективный путь?

              А. А.: Перспективный. И мы идем по тому же пути. Проектировщики нашего нового пилотируемого корабля «Орел» (бывшей «Федерации») с самого начала мыслили схожим образом. Я сам принимал участие в работе над этим проектом. Была хорошая идея – аэрокосмический вариант, очень хороший, вместительный, тоже на семь человек. У него были мягкие характеристики по посадке, взлет на ракете.

              Генеральный конструктор РКК «Энергия» Николай Севастьянов как раз предлагал эту идею. Если вывод корабля на орбиту будет осуществляться не на ракете-носителе с земли (как происходит и в случае Falcon), а с воздушного носителя, то это будет действительно прорыв в развитии космонавтики, новое ее качество. У SpaceX мы видим иной подход.

              Используется многоразовая первая ступень ракеты-носителя. Это не просто конструкция, которая выработала топливо и сбросилась, как бочка. Это дорогая система. Во-первых, нужно ее оснащать «мозгами» – мощной вычислительной системой, которая позволит приземляться в нужном месте. Во-вторых, требуется топливо – ступень должна одну пятую часть топлива себе оставить для того, чтобы на чем-то лететь вниз. Если многоразовость подразумевает экономию, то здесь экономии нет.

              ВЗГЛЯД: Как бы то ни было, теперь американцы смогут летать, обходясь без наших «Союзов». Получается, мы теряем рынок?

              А. А.: Во-первых, НАСА уже договорилось с «Роскосмосом» на осень о покупке одного места на «Союзе». Так что полет на Dragon еще не говорит о том, что у нас будут пустовать места. Европейцы могут летать как с нами, так и с американцами.

              Но рынок – это еще не все. Лишний заработок нам не повредит, но у нас и мороки с американскими астронавтами было достаточно. Совместная подготовка была для нас большой проблемой. Американцы учиться особенно не любят, экзамены сдавать не любят. И мы их таскали туда-сюда. Они летали не как специалисты, а почти как пассажиры.

              ВЗГЛЯД: Но все же какие уроки нужно извлечь России?

              А. А.: В пилотируемой космонавтике нужен порядок. Если он будет наведен, то мы дадим возможность умным людям нормально работать. Это первое. А второе – если страна хочет получить весомый результат, то нужно в это серьезно вкладываться и обеспечивать хорошую организацию. При выполнении этих двух условий мы быстро достигнем результатов.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............