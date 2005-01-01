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31 мая, воскресенье | Последнее обновление — 15:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Украина признала неспособность создания вакцины от коронавируса
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Российская экономика оказалась прочнее западной
Россия должна требовать инспекций биолабораторий США у своих границ
Дагестан спасают из каменного мешка с ковидом
Зачем американцы жертвовали деньги на помощь Гитлеру
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Это война, где не надо убивать
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Мы с Оксаной везли в реанимацию старика, которому стало плохо. Я не понимала, что происходит, и спросила Оксану, что с ним. Оксана резко ответила: «Умирает он, Аня». Подробности...
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Спасет ли Россия Европу в Ливии
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия не заинтересована в усилении своего военного присутствия на ливийской земле. Но в этом должна быть заинтересована Европа – ведь только российские военные смогут спасти Евросоюз от очередного поражения в конфликте с турками. Подробности...
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Американским соцсетям придется соблюдать российские законы
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Весь мир беспокоит проблема распространения фейков и незаконного контента. Ни одно государство просто не в состоянии бороться с ним самостоятельно – без привлечения самих площадок, вроде Facebook и YouTube. Подробности...
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Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику
В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условийПодробности...
Протестующие в США громят улицы и полицейские участки
В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах АмерикиПодробности...
В России отметили день пограничника
28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные мерыПодробности...
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