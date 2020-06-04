Индийские военные примут участие в параде Победы в Москве 24 июня

Индия подтвердила участие своего контингента в параде Победы 24 июня, сообщил посол России в Индии Николай Кудашев.

«С нетерпением ожидаем прохода по Красной площади индийских военнослужащих. В настоящее время согласуем с партнерами практические аспекты предстоящего мероприятия. В частности, предполагается, что в дикторском тексте по время прохода парадного расчета будут отмечены как вклад Индии в победу над фашизмом, так и факт награждения в 1944 году индийских солдат орденами Красной Звезды», – передает РИА «Новости» слова посла.

В 1944 году за содействие в снабжении советских вооруженных сил двое индийских военнослужащих, которые обеспечивали транзит военных материалов через Иран, были награждены орденами Красной Звезды.

Президент Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен нерабочим днем.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Напомним, Минобороны пригласило для участия в параде Победы подразделения 19 армий мира.