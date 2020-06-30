Грузия назвала условия допуска россиян в страну

Грузия, в марте закрывшая границы в связи с эпидемией коронавируса, допустит граждан России на свою территорию только, если они одновременно являются гражданами Грузии, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Гомелаури также заявил, что разрешается въезд граждан России – членов семей граждан Грузии, въезжающих в страну.

При этом он заявил, что из-за закрытия границ «многие граждане России остались в стране». «Они находятся здесь легально, никто не вынуждает их покинуть Грузию», – уточнил Гомелаури.

Ко вторнику, 30 апреля, в Грузии 928 человек заболели коронавирусом, вылечились 794, скончались 15.

Ранее грузинское агентство гражданской авиации продлило запрет на регулярные международные авиарейсы до 31 июля, тогда как с 1 июля страна планировала принимать иностранных туристов.