Политологи назвали главные критерии оценки эффективности работы губернаторов

Руководители регионов, которые демонстрируют компетентность, результативность и заручились поддержкой жителей, сохраняют свои посты. Таков неизменный принцип кадровой политики президента, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал заявление Владимира Путина о готовности поддержать действующую главу Югры Наталью Комарову, если она будет баллотироваться вновь.

«Логика президентской кадровой политики ясна и предсказуема. В том числе, это касается и глав регионов. Здесь главное: соответствует ли тот или иной управленец занимаемой должности, справляется ли он с поставленными задачами, и вызовами, которые возникают здесь и сейчас», – отметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

В среду президент Владимир Путин на встрече в режиме видеосвязи заявил:он готов поддержать кандидатуру главы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО) Натальи Комаровой, если она будет баллотироваться на этот пост. Комарова возглавляет регион с 2010 года, в 2015-м была переизбрана – тогда президент констатировал, что руководитель ХМАО достигла положительных результатов.

«В последнее время я наблюдаю спекуляции по поводу якобы происходящих изменений в кадровой политике федерального центра. Но, по моему мнению, представления о том, что назначают непременно «технократов» определенного возраста – это не более чем медийный мем. Принципиально не важно, сколько лет тому или иному руководителю региона, важно – компетентен ли он в выполнении поставленных задач, – подчеркнул Мартынов. – Неважно, где он эти компетенции приобрел – в силу жизненного или управленческого опыта, или же это молодой управленец, который прошел «школу губернаторов», или иные курсы подготовки».

«Хотя безусловно, программа кадрового резерва РАНХиГС – или, как ее называют «школа губернаторов», помогла в обновлении кадров, – заметил Мартынов. – За последние три года сменилось порядка 50 руководителей регионов. И где-то к руководству пришли молодые кадры, в которых президент видит перспективных специалистов, и которые, пользуясь его доверием могут добиться серьезных успехов в региональном управлении». Собеседник напомнил, что в десяти из 20 регионов, где в этом году будут выбирать руководителей, баллотируются новые врио глав.

Многие из региональных руководителей «свежего» призыва успели положительно зарекомендовать себя, полагает директор Фонда прогрессивной политики Владимир Бондаренко. «Можно отметить довольно хорошие показатели нового врио губернатора Камчатского края – 37-летнего Владимира Солодова, – заметил Бондаренко в комментарии газете ВЗГЛЯД. – Можно отметить хорошие показатели врио губернатора Севастополя, 39-летнего Михаила Развожаева, особенно в сравнении с его предшественником Дмитрием Овсянниковым. В отличие от предыдущего севастопольского руководителя, Развожаев умеет разговаривать с людьми».

Как, в свою очередь отметил Мартынов, вопреки предположениям скептиков, Развожаев справился со сложным наследием предыдущего руководства. «Развожаева назначили заниматься Севастополем, поскольку это очень сложный субъект федерации, и с учетом украинского прошлого, и с учетом проблем, накопившихся за предыдущие шесть лет. Этим объясняется назначение очень опытного управленца, настоящего кризис-менеджера», – подчеркнул политолог.

Явно надуманными были предположения о проблемах, которые могут возникнуть на новом посту у врио губернатора Архангельской области Александра Цибульского, полагает Бондаренко. «В Ненецком автономном округе, которым он руководил до этого, Цыбульский хорошо справлялся. Почему у него должны быть проблемы в Архангельской области?», – заметил политолог.

Иное дело, когда временный и.о. главы назначается в регион, который находится «в нестабилизировавшемся состоянии», отметил Бондаренко. По его мнению, непростые задачи приходится решать новому врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву, который принял руководство после ухода в отставку коммуниста Сергея Левченко.

«В любом случае, мы видим кадровое обновление, – отметил Бондаренко. – С другой стороны, велики шансы сохранить свои посты у давно и успешно работающих глав регионов: например, у губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и у тамбовского губернатора Александра Никитина».

Вне зависимости от возраста и стажа работы на руководящем посту, региональным руководителям пришлось столкнуться с одной и той же проблемой – распространением коронавируса, указал Мартынов. «Нынешняя ситуация – это своего рода стресс-тест для региональных властей, – сказал политолог. – Главная задача, которая была поставлена – минимизировать распространение инфекции. По моему мнению, с этой задачей главы регионов справились». Угроза COVID-19 – новая, но критерий оценки работы губернаторов в особых условиях – прежний: результативность, компетентность, и умение выстраивать контакт с жителями, резюмировал Мартынов.