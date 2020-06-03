Финалист конкурса «Лидеры России» возглавил липецкий филиал «Ростелекома»

Финалист конкурса управленцев «Лидеры России» 2017-2018 годов Константин Власов назначен на должность директора липецкого филиала ПАО «Ростелеком».

Власов родился в 1981 году в Липецке. В 2004 году окончил ЛГТУ по специальности «управление автотранспортом». В 2007 году получил диплом с отличием Московского международного университета по специальности «менеджмент организаций». В 2015 году окончил курс обучения по программе MBA. С 2006 по 2017 годы работал в липецком филиале «Ростелекома». С 2017 года – директор МУП «Липецкпассажиртранс», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В ноябре 2018 года, после участия в конкурсе «Лидеры России», Власова пригласили на должность заммэра Липецка, на которой он отвечал за работу департаментов транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, управления административно-технического контроля и управления территориальными округами. 28 февраля 2020 года Власов ушел в отставку и перешел в липецкий филиал «Ростелекома» на позицию исполняющего обязанности директора филиала. 2 июня 2020 года он назначен директором липецкого филиала ПАО «Ростелеком».

«Технологичность, простота, развитие и человечность – основные корпоративные ценности «Ростелекома». Мы продолжим развивать и выводить на рынок новые технологичные продукты для человека, бизнеса и государства. Сделаем акцент на простоте их использования. Предстоит большая работа по развитию наших сетей на территории Липецкой области, а где-то и их модернизация. Особое внимание уделим качеству предоставления наших сервисов, чтобы клиенты получали самые передовые и актуальные услуги и при этом не тратили свое время на устранение каких-либо неполадок», – сказал Власов, комментируя свое назначение.

Он также подчеркнул, что участие в конкурсе «Лидеры России» дает возможность попробовать свои силы, прокачать навыки и оценить свое место среди лидеров всей страны:.

«Конкурс «Лидеры России» открыл новые грани моего сознания. Находясь среди такого количества профессионалов своего дела, ты волей-неволей выходишь из зоны комфорта и начинаешь мыслить нестандартно, иначе. Это реальный шанс проверить себя на прочность и повысить уровень своих управленческих компетенций. Конкурс «Лидеры России» – замечательный проект», – заявил он.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией (АНО) «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС).