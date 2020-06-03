Ресторатор рассказал о подготовке московских кафе к открытию

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3 июня, среда  |  Последнее обновление — 15:06  |  vz.ru
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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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«Надо создать трансконтинентальную опасность для Америки»

Отсутствие ДОН не угрожает непосредственно российским национальным интересамФото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images/Global Look Press
«Мы оказываемся в опасной зоне: старых договоренностей уже нет, а новых еще нет. Трамп не очень представляет, насколько это опасно. Новый Карибский кризис вполне вероятен», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД дипломат Андрей Бакланов. Он рассказал о том, какими дипломатическими и военными мерами России следует ответить Америке на односторонний выход из Договора по открытому небу. Подробности...
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«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»

У экспертов возникли сомнения по поводу материалов, из которых сделан корабль Crew DragonФото: NASA TV/Xinhua/Global Look Press
«Мы знали, что американцы сделают этот корабль – Crew Dragon. Они смелые ребята, но избранный ими путь – коварный. В корабле много недоработок», – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-космонавт СССР Александр Александров, комментируя первый в истории пилотируемый полет на коммерческом корабле на орбиту. Где кроется слабость детища Илона Маска, ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Crew Dragon? Подробности...
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Изгнание китайских ученых дорого обойдется Америке

Ученые из Китая заполонили американские лабораторииФото: REUTERS/Jason Reed
США открыли еще один фронт борьбы с Китаем – на этот раз на собственной территории. Всерьез обсуждается запрет на обучение и преподавание китайцев в американских университетах, и все это ради борьбы с китайским промышленным шпионажем. Как ни парадоксально, подобные запреты навредят прежде всего США – и примеры тому в истории уже были. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Никита Хрущев – лучший правитель СССР

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Сегодня исполняется 60 лет дипотношениям СССР и революционной Кубы. Зачинал эти отношения Хрущев. В Гаване Никиту Сергеевича помнят и любят. И напоминают нам, что мы Хрущева тоже должны любить и помнить. Подробности...
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«Собачья» нефть Urals внезапно стала очень человеческой

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Неожиданный эффект от кризиса перепроизводства на нефтяном рынке: российский высокосернистый сорт нефти Urals теперь торгуется с премией относительно более легкой и подразумевавшейся в прошлом более качественной европейской марки Brent. Подробности...

Что будет, если России не будет

Георгий Зотов, писатель
Однажды Россия взяла да исчезла. Ну, в общем, так случилось. И весь мир впал в депрессию. Потому что теперь страны стали плохо жить сами по себе, а не по причине козней русских. Подробности...
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              Ресторатор рассказал о подготовке московских кафе к открытию

                 3 июня 2020, 14:32
              Фото: Gao Jing/Global Look Press
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Было бы здорово, если российские и столичные, и региональные власти разрешили ресторанам ставить столики вне веранды, как это сделали в Париже, чтобы можно было разместить больше гостей, не нарушая противоэпидемических мер, заявил газете ВЗГЛЯД один из основателей ресторанного холдинга RestArt Алексей Васильчук.

              Со второго июня в Париже приступили к работе кафе, бары и рестораны, но принимать гостей пока разрешено исключительно на улице, где они будут находиться не ближе трех футов друг от друга. В соответствии с постановлением городского совета столики допустимо размещать на тротуарах и даже на парковках.

              «Мне кажется, что это отличная идея. Здорово, что правительство города разрешило увеличивать территорию летней веранды из-за того, что заведениям пришлось существенно уменьшить количество столиков. На мой взгляд, было бы неплохо, если бы наши городские, региональные власти прислушались и пошли бы на такой же шаг», – говорит Васильчук.

              Он отмечает, что такое решение могло бы помочь ресторанному бизнесу встать на ноги после полученных убытков. Ресторатор также обращает внимание, что дождливая погода в столице не стала бы помехой, так как к расположенным вне веранды столикам можно будет приставить зонтики, которые будут защищать не только гостей, но и мебель.

              Ранее в Роспотребнадзоре разработали ряд правил для ресторанов и мест общественного питания, чтобы сохранить безопасность при приеме гостей после самоизоляции. Согласно рекомендациям, весь персонал в начале смены должен пройти проверку на самочувствие, в течение дня находиться в масках и перчатках, каждые два – четыре часа дезинфицировать поверхности и так далее. За несоблюдение рекомендаций представителей бизнеса пообещали не штрафовать, но призвали не игнорировать правила, так как если кто-то из сотрудников заболеет, заведение закроют на карантин.

              «Я сам две недели участвовал в исправлении этих рекомендаций, поэтому они впервые в истории сделаны совместно с ресторанным сообществом. То есть они разработаны с учетом наших комментариев. Я считаю, что это такая победа для нас. Первый вариант мер я назвал «контрольным выстрелом в голову», но сейчас все соблюсти вполне реально, мы можем обеспечить безопасность нашим гостям», – рассказывает Васильчук.

              Возобновить работу московские кафе и рестораны планируют уже с 15 июня. При этом ресторатор опасается, что многие заведения просто могут не открыться, так как эпидемия коронавируса не оставила без долгов ни одного бизнесмена.

              «Трудности возникли давным-давно. Отрасль на коленях, денег у предпринимателей нет даже на открытие, закупку продуктов, зарплату персоналу, и тем более на какие-то дополнительные меры. Летние веранды – это тоже дополнительный бюджет. Даже если рестораны откроются, и пойдут расходы, неизвестно, пойдут ли гости. Думаю, через какое-то время нас ждет еще вторая волна закрытий», – считает Васильчук.

              В связи с тем, что у ресторанов скопилось огромное количество долгов, все рестораторы сейчас нацелены не на то, чтобы зарабатывать, а на то, чтобы хотя бы выйти в ноль и как-то остаться на плаву, продолжает эксперт. Также он рассказал, что на данный момент даже не строит никаких надежд и не представляет, каким может быть «лучший расклад» восстановления после эпидемии нового коронавируса.

              Газета ВЗГЛЯД подготовила материал, в котором рассказала об опыте разных стран, которые постепенно начали выходить из карантина.


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